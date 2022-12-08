2,61 Milyon Somalili Çocuk, Kızamık ve Çocuk Felcine Karşı Aşılandı

MOGADİŞU, 8 Aralık (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile işbirliği içinde Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Somali'de 2,61 milyon çocuğun kızamık ve çocuk felcine karşı aşılandığını bildirdi.

MOGADİŞU, 8 Aralık (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile işbirliği içinde Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Somali'de 2,61 milyon çocuğun kızamık ve çocuk felcine karşı aşılandığını bildirdi.

BM ajansları, şiddetli kuraklık sırasında Kasım ayında ülke çapında başlatılan entegre aşılama kampanyasında, kızamık ve çocuk felci gibi aşıyla önlenebilir hastalıklardan kurtarmak için beş yaşın altındaki çocukların hedef alındığını kaydetti.

DSÖ Somali Temsilcisi Mamunur Rahman Malik, BM sağlık ajansının, aşı soğuk zincirini sürdürmek için entegre kampanyalar ve sağlık tesislerinin solarizasyonu gibi mevcut tüm kaynaklarını ve yenilikçi yaklaşımlarını kullandığını, parlak ve daha sağlıklı yaşamları hak eden milyonlarca Somalili çocuğun hayatını kurtarmak için yerel topluluklarla çalıştığını söyledi.

BM'ye göre, Somali'de çatışmalar, uzun süreli kuraklık ve nüfusun yer değiştirmesinden kaynaklanan karmaşık bir insani kriz, bağışıklıkları tehlikeli bir şekilde azalan ve savunmasızlıkları her geçen gün artan beş yaşın altındaki 3,6 milyondan fazla çocuğu tehlikeye attı.

En son entegre kampanyada beş yaşın altındaki 2,61 milyon çocuğun (0-59 aylık) ağız yoluyla verilen damla çocuk felci aşısı (tOPV) ile aşılanmasının başarıldığını belirten DSÖ, kampanyanın ayrıca 6 ila 59 aylık 2,31 milyon çocuğun kızamığa karşı aşılanmasına yardımcı olduğunu ve beş yaşın altındaki yaklaşık 2 milyon çocuğa A Vitamini ve parazit önleyici tabletler verildiğini kaydetti.

DSÖ'ye göre, Ocak'tan Ekim'e kadar diğerlerinin yanı sıra toplam 15.143 kızamık vakası ve insanlarda dört cVDPV2 vakası bildirildi.

Somali şu anda, yaklaşan bir kıtlık ve açlık, yetersiz beslenme ve hastalık nedeniyle ciddi can kaybı olasılığı ile tarihinin en şiddetli kuraklıklarından biriyle karşı karşıya bulunuyor.

BM şu anda, yiyecek, su, barınak, sağlık hizmeti ve mevcut herhangi bir yardım ararken 7,8 milyon insanın etkilendiğini ve mevcut yerinden edilmiş 2,5 milyona ek olarak 1,1 milyon insanın daha yerinden edildiğini açıkladı.