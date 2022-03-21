2.2 büyüklüğünde deprem

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Kemah ilçesinde 2.2 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, saat 06.21'de merkez üssü Erzincan'ın Kemah ilçesi Çalıklar köyü mevkiinde 2.2 büyüklüğünde yerin 9.9 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

(Emin Ferhat Sevilir/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel