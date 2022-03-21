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2.2 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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2.2 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Kemah ilçesinde 2.2 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Kemah ilçesinde 2.2 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, saat 06.21'de merkez üssü Erzincan'ın Kemah ilçesi Çalıklar köyü mevkiinde 2.2 büyüklüğünde yerin 9.9 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

(Emin Ferhat Sevilir/ İHA)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kandilli, Erzincan, Deprem, Güncel, Haberler

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