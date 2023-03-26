1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'ün Belediye Başkanı Sezer'den deprem değerlendirmesi Açıklaması

17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinin Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Hasar bakımından Gölcük'te yaşanan deprem Kırıkhan ve İskenderun'un biraz üzerinde ama Antakya ve Defne'den daha geri." dedi.

17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinin Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Hasar bakımından Gölcük'te yaşanan deprem Kırıkhan ve İskenderun'un biraz üzerinde ama Antakya ve Defne'den daha geri." dedi.

Gölcük Belediyesinin koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaları incelemek için Antakya'ya gelen Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde Gölcük'ün yanı sıra Adapazarı, Yalova ve İstanbul'un Avcılar ilçesinde yıkım yaşandığını anımsattı.

Marmara Depremi'nde Gölcük'teki yıkımın çok ciddi boyutta olduğunu dile getiren Sezer, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ise çok daha büyük bir yıkıma neden olduğunu kaydetti.

"Antakya ve Defne'de hasarsız bina sayısı çok az"

Sezer, depremlerin Hatay'da yarattığı tahribata değinerek, "Hasar bakımından Gölcük'te yaşanan deprem Kırıkhan ve İskenderun'un biraz üzerinde ama Antakya ve Defne'den daha geri. Yani Antakya ve Defne'de hasarsız bina sayısı çok az." ifadelerini kullandı.

Antakya ve Defne'de hayatın normalleşmesi için ciddi bir mücadele gerektiğini vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Bütün o binalar yıkıldıktan sonra büyük bir boşluk oluşacak. Gölcük'te belli bir alan yıkılmamıştı, şehrin kendine gelmesi çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. Hatay'da toparlanmanın Antakya ve Defne dışında yine Gölcük gibi çok hızlı olacağını düşünüyorum. Bu bölgede de yeni konutların yapılmasından sonra toparlama gerçekleşecektir."