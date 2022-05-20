1991 model 7 bin kilometredeki Tofaş rekor fiyata satıldı - Haberler

Kırıkkale'de satışı gerçekleştirilen 1991 model Tofaş marka araç rekor fiyata alıcısı ile buluştu. Fabrikadan çıktığı halinde olan ve henüz 7 bin kilometrede olan otomobil çekiciyle sahibine ulaştırıldı. Lastiklerinin yere değmemesi için sehpa üzerinde duran otomobil hangi fiyata satıldı? İşte detayları…

1991 model Tofaş 250 bin TL'ye alıcısı ile buluştu

Milliyet'in haberine göre, Türkiye'de bir dönem en çok tercih edilen otomobillerden bir olan Tofaş Doğan L modellinin fabrika orijinalliğini koruyan versiyonu 250 bin TL'sına alıcısıyla buluştu. Yaklaşık olarak 24 yıldır trafiğe çıkartılmayan araç, lastiklerinin yere değmemesi için sehpa üzerinde bekletilmiş.

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Ankara'da galericilik yapan Sedat Oymak tarafından satın alınan araç dış görünümü, iç görünümü ve motorunun fabrikadan çıktığı halde olması nedeniyle eşi benzeri çok fazla yok. Oymak, aracı satın almasıyla ilgili "Tek sıfır Doğan bu olduğu için bu fiyatı verdik" açıklamasını yaptı.

Oymak, aynı araçların Murat 131 ve Murat 124 serisine sahip olduğunu ve bu aracı onların yanına ekleyeceğini belirtti. 24 yıldır trafiğe çıkartılmayan ve 7 yıldır lastikleri yere değmemesi için sehpa üzerinde bekletilen araç sosyal medyada viral haline geldi.

Murat 131 ve Murat 124 modellerinin de olacağı bir koleksiyona dahil edilen aracın geçtiğimiz günlerde 2022 versiyonunun satışa çıkacağı konuşuldu. Peki ya 2022 model Tofaş araçları trafikte görecek miyiz?

2022 model Tofaş araçlar satışa çıkacak mı?

Geçtiğimiz aylarda Tofaş marka araçlarla ilgili çok fazla iddia ortaya atıldı ancak şirketten henüz bunla ilgili resmi açıklama gelmedi. Klasik tasarımının aksine daha sportif ve elektrikli versiyonlarının gelmesi merakla bekleniyor. Tofaş 2022 yılının ilk çeyreğinde piyasa beklentisi olan 1 milyar TL'nin hafif üzerinde 1 milyar 129 milyon TL net dönem karı elde ederken gözler tekrardan yeni modellere çevrildi.

Şirket ilerleyen süreçte yeni araçlarını tanıtacak mı? Bu konu hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyoruz…

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