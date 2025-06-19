1990'lar Eski Türkiye Sergisi Açıldı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle düzenlenen '1990'lar Eski Türkiye Sergisi', geçmişteki siyasi ve toplumsal dönüşümleri aktararak 1990'lı yılların unutulmaması gerektiğine vurgu yapıyor. Sergi, Ankara Sanat Galerisi'nde açıldı ve 7 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının desteğiyle, Ankara Kültür Sanat ve Medeniyet Derneğince hazırlanan "1990'lar Eski Türkiye Sergisi" açıldı.

Ankara Sanat Galerisi ve Müzayedecilik Evi'nde düzenlenen serginin açılışına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir, Anadolu Ajansı İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, dernek başkanı Eyüp Gökhan Özekin ve davetliler katıldı.

1990-1999 yılları arasında siyasi ve toplumsal dönüşümleri konu edinen, o dönemlere ait fotoğraflar, belgeler, orijinal kaynak ve materyallerin yer aldığı serginin açılışında konuşan Özdemir, 90'lı yılların Türkiye'nin siyasal istikrar ve iç güvenlik gibi çok ciddi problemleri barındıran bir dönem olduğunu söyledi.

Bu dönemin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Özdemir, "Ülkemizin bu tarz siyasal istikrarsızlıklarla karşı karşıya gelmemesi, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinin bugün bize ne ifade ettiğini daha farklı alanlarda, hem iletişim ekosisteminin içerisinde hem de kültürel alanlarda görmemiz açısından serginin önemi çok kıymetli." dedi.

Sergide o yıllara ait farklı kültürel alanlardaki hegemonik istikrarsızlık oluşturma ekseninin de görüleceğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Özellikle sinema alanı, görsel alanlar, işitsel medya, oluşturulan baskılar, yazılı ve basılı medyanın karşı karşıya kaldığı zulümler, bunların her birinin örneklerini bu duvarlarda farklı şekillerde görmüş olacağız. Hep beraber tekrar o dönemleri görüp, bu dönemlerin bize ne ifade ettiğini yakın bir şekilde anlamış, tekrar somut bir şekilde zihnimizde canlandırmış olacağız."

"90'lı yılların her günü başka bir kaos"

Ankara Kültür Sanat ve Medeniyet Derneği Başkanı Özekin de serginin 21 bölümden oluştuğunu söyledi.

Serginin 1990'lı yıllarda değişen 11 hükümeti konu alan bölümden başladığını aktaran Özekin, "10 sene gibi kısa bir zamanda 11 hükümet, yani bir seneden bile daha kısa süren hükümetler dönemi. ve başlıca bu istikrarsızlık döneminin getirdiği kaos. Bu kaosun ekonomik tarafı, terörle mücadele tarafı ve siyasi suikastlar tarafı var." dedi.

Sergide yer alan bölümleri tek tek anlatan Özekin, şöyle devam etti:

"Biz bu açılış gününü İletişim Başkanlığı ile belirlerken bazı manidar günler belirleyelim dedik. Her gün o kadar ciddi skandallar olmuş ki, 10 Haziran yapsak, Batı Çalışma Grubu'nun kuruluş günüymüş. 18 Haziran'da yapsak, Refahyol Hükümeti'nin postmodern darbe ile indirilişinin yıl dönümüymüş. 21 Haziran, Necmettin Erbakan'ın istifasını sunduğu günmüş. Dedik biz artık herhangi bir güne sadık kalmayalım çünkü 90'lı yılların her günü başka bir kaos."

Kurdele kesiminin ardından sergi alanını gezen Özdemir ve Peru, Özekin'den bilgi aldı.

Sergi, 7 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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