1983 Erzurum depremini yaşadı, boğasını satıp depremzedeler için bağışladı

ERZURUM'da 30 Ekim 1983'te meydana gelen 1155 kişinin hayatını kaybettiği 6.9 büyüklüğündeki depremi Narman ilçesinde yaşayan 8 çocuk annesi Nazime Kılıç (67), beslediği büyükbaş hayvanı satarak elde ettiği 23 bin lirayı depremzedelere bağışladı. Nazime Kılıç, "Kaç gecedir uyku uyuyamıyorum. 1983 depremini gördüm. Depremzedelerin yarası bizim de yaramız. 8 çocuğum var onlara da yardım etmelerini söyledim" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 10 ilde etkili olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından yurt genelinde yardım seferberliği başlatıldı. Binlerce kişinin akın akın yardıma koştuğu Erzurum'da Narman ilçesinde yaşayan Nazime Kılıç, 'Kardeşlerim evlatlarım' dediği depremzedelere yardım için eliyle beslediği boğayı satışa çıkardı. Kısa sürede danayı 23 bin liraya satan Nazime Kılıç, elde ettiği 23 bin lirayı da depremzedelere ulaştırmak üzere AFAD'a bağışladı.

Bu arada depremin olduğu andan itibaren Erzurum'da 7'den 70'e herkes depremzedelere yardımcı olmak için harekete geçti. Erzurum Valiliği koordinesinde deprem bölgesine arama kurtarma çalışmaları için 598 iş makinesi, 2 bin 783 personelle birlikte 319 TIR da yardım malzemesi gönderildi.