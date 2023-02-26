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1933 yılında yapılan okul depremlerde yıkılmadı

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1933 yılında yapılan okul depremlerde yıkılmadı

MALATYA'da meydana gelen depremde 1500'ün üzerinde bina yıkılırken, 1933 yılında yapılan Gazi İlkokulu ise ayakta kaldı.

MALATYA'da meydana gelen depremde 1500'ün üzerinde bina yıkılırken, 1933 yılında yapılan Gazi İlkokulu ise ayakta kaldı. İlk belirlemelere göre okulun sadece ikinci kattaki bir duvarı yıkıldı ve bazı bölümleri hafif hasar görüldü.

Battalgazi ilçesinde 1933 yılında yapılan cumhuriyet döneminin ilk yapı örneklerinden olan Gazi İlkokulu, depremden en az etkilenen bina oldu. Çevresindeki bazı binalar yıkılırken 2 katlı, duvarları taş, briket ve tuğladan örülen binanın ikinci katındaki bir duvar yıkıldı. 1988 yılında Malatya Valiliği tarafından restore edilen binada 15 derslik bulunurken, 723 öğrenci de eğitim görüyor.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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