Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen 1930 Bafraspor, 2025-2026 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

BAL Ligi 4. Grup'ta mücadele edecek 1930 Bafraspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Bafra'daki yeni suni çim sahada gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik direktör Harun Aydoslu yönetiminde ısınma koşusu, esneklik, pas ve şut çalışmaları yaptı.

Antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aydoslu, uzun yıllardır BAL'da çalıştığını, ligin dinamiklerini çok iyi bildiğini söyledi.

Yeni sezonun sakatlıksız ve başarılı geçmesi temennisinde bulunan Aydoslu, "Taraftarın beklentilerini çok iyi biliyorum. Ligin başlamasına az bir süre kaldı. 10 günlük kamp ile bu açığı kapatmak istiyoruz. Umarım Bafra taraftarına keyifli ve zevkli maçlar izletiriz. Başkanımızın önderliğinde, lig bitiminde hep birlikte özlenen Bafraspor futbol tarihine yeniden ulaşacağımızı düşünüyorum." dedi.