1930 Bafraspor, Ladikspor'u 1-0 Mağlup Ederek Üç Puanı Kaptı

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde oynanan Türkiye Bölgesel Amatör Ligi karşılaşmasında 1930 Bafraspor, Ladikspor'u 72. dakikada Nejdet Diker'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçta her iki takım da ilk yarıda gol bulamazken, uzatmalarda Ladikspor fırsatları değerlendiremedi.

?Samsun'un Bafra ilçesinde, Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 1930 Bafraspor, Ladikspor'u 1-0 mağlup etti.

Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 4. Grup karşılaşmasında mücadeleyi orta hakem Burak Baş yönetirken, yardımcılıklarını Seyfullah Köroğlu ve Berkay Akkaya yaptı, dördüncü hakemlik görevini ise Bahadır Demirci üstlendi.

?Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı ve ilk devre golsüz eşitlikle tamamlandı.

?Maçtaki tek gol, 72. dakikada 1930 Bafraspor'dan Nejdet Diker'den geldi.

?Normal sürenin sonuna 8 dakika uzatma eklendi.

Uzatma dakikalarında da Ladikspor beraberlik golünü bulamazken, 1930 Bafraspor sahadan 1-0 galip ayrılarak üç puanın sahibi oldu.

?Karşılaşmayı izleyenler arasında Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy da yer aldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
