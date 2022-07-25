192 kişi zehirlendi, düğün salonu mühürlendi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sünnet düğününde verilen tavuktan zehirlendiği düşünülen 192 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Düğün salonu da tedbir amaçlı mühürlendi.

Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda dün öğle saatlerinde düzenlenen sünnet düğününe katılanlara tavuklu pilav, ayran ve Kemalpaşa tatlısı ikram edildi. 2 saat sonra davetlilerin bazılarında mide bulantısı, kusma gibi şikayetler görüldü. Bazıları kendi imkanları ile bazıları da çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tavuktan zehirlendikleri düşünülen 192 hasta, mideleri yıkandıktan bir süre sonra taburcu edildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da İnegöl Devlet Hastanesi'ne gelerek bilgi aldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı da bildirildi.