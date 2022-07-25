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192 kişi zehirlendi, düğün salonu mühürlendi

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
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192 kişi zehirlendi, düğün salonu mühürlendi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sünnet düğününde verilen tavuktan zehirlendiği düşünülen 192 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sünnet düğününde verilen tavuktan zehirlendiği düşünülen 192 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Düğün salonu da tedbir amaçlı mühürlendi.

Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda dün öğle saatlerinde düzenlenen sünnet düğününe katılanlara tavuklu pilav, ayran ve Kemalpaşa tatlısı ikram edildi. 2 saat sonra davetlilerin bazılarında mide bulantısı, kusma gibi şikayetler görüldü. Bazıları kendi imkanları ile bazıları da çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tavuktan zehirlendikleri düşünülen 192 hasta, mideleri yıkandıktan bir süre sonra taburcu edildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da İnegöl Devlet Hastanesi'ne gelerek bilgi aldı.

ZABITA NUMUNE ALDI

Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, düğün salonuna giderek davetlilere ikram edilen yiyecek ve içeceklerden numune aldı. İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de tedbir amaçlı düğün salonunu mühürledi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından İnegöl Belediyesi'nin yaptığı açıklamada, "Kamuoyuna duyuru. 24.07.2022 Pazar günü ilçemizde vuku bulan 'Düğün Salonunda Gıda Zehirlenmesi' konusu üzerine Zabıta Müdürlüğümüz, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte gerekli tahkikatları başlatmış, yemeğin yapıldığı ve sunulduğu her iki düğün salonu da incelemeler tamamlanana kadar 'tedbiren' mühürlenmiştir" denildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı da bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

Hisarcık Zabıta İnegöl Güncel Haberler

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