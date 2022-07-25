1915 Kastamonulu Çanakkale'ye gidecek

Kastamonu Belediyesince "1915 Kastamonulu vatan kalbinin attığı topraklara gidiyor" sloganıyla gezi düzenlenecek.

En düşük yaş sınırının 7 olduğu geziye katılmak isteyen vatandaşlar Kastamonu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurularını yapabilecek. İlk kafile 2 Ağustos'ta ikinci kafile ise 5 Ağustos'ta yola çıkacak. 1915 kişi Çanakkale'yi gezinceye dek haftada iki sefer Kastamonu'dan kafile yola çıkacak.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyi ecdadın verdiği mukaddes mücadeleyi daha iyi hissedebilmek için düzenlediklerini belirtti.

Kastamonu'nun Çanakkale'de en fazla şehit veren iller arasında yer aldığını anlatan Vidinlioğlu, "Bu şehrin ruhunda Çanakkale vardır. Çanakkale gönlümüzde, türkümüzde hep yer almıştır. İstedim ki hemşehrilerimiz ecdadın destansı mücadelesini daha iyi hissetsin, mukaddes zaferin kazanıldığı toprakları yakından görsün. Çünkü büyük Türk milleti bağımsızlık aşkını Çanakkale'de tüm dünyaya ilan etmiştir. Türk milleti, Çanakkale mücadelesiyle kurtuluşun fitilini ateşlemiştir." dedi.

Vidinlioğlu, "Kutlu vatan topraklarında huzur içinde yatan ve bizim varlık nedenimiz olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli ve manevi değerleri uğruna serden vazgeçmiş bütün kahramanlarımızı rahmetle, minnetle, hürmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun." diye konuştu.