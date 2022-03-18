1915 Çanakkale Köprüsü Trakya'ya birçok avantaj sağlayacak

ÇANAKKALE (AA) - Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Trakya ekonomisine büyük katkıları olacak.

Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerini kara yolu ulaşım projelerine entegre eden köprü, Türkiye'nin dünya ulaşım ve lojistik sektörleri açısından stratejik olan konumuna önemli bir altyapı desteği sağlayacak.

Feribotla Asya'dan Avrupa'ya geçiş süresini en az 1 saat kısaltan köprü, Trakya ekonomisini Ege ile doğrudan entegre edecek, ihracatı da hızlandıracak.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, AA muhabirine, Türkiye için önemli olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Edirne için daha da önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en büyük ihracat kapıları olan Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarının Edirne'de bulunduğuna işaret eden Zıpkınkurt, şöyle konuştu:

"Anadolu'dan çıkan narenciye yüklü araçlarımız, ihracat yüklü, makine yüklü araçlarımız, Gaziantep'ten çıkan, Kahramanmaraş'tan, İç Anadolu'dan çıkan tüm ihracat yüklü tırlarımız, bu güzergahı kullanarak, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanarak ilimize ulaşacaklar. Osmangazi Köprüsü ve İstanbul Kuzey Marmara Çevre Yolu'nu kullanarak geliyorlardı. Bundan sonraki gelişleri 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek Keşan güzergahından Edirne'ye ulaşacaklar. Hem mesafelerini kısaltacak hem de maliyetlerini azaltacak. Köprü geçişi ilimizin trafiğini artıracak, şehrimizin ticaretinin gelişmesine katkı sağlayacak, hizmet sektörüne katkıları olacak."

"Bu köprü şanlı hikayeyi taçlandırdı"

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarından birisi olduğu söyledi.

Köprünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün gayretiyle zamanından önce açıldığını ifade eden Ilık, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çanakkale'nin Cumhuriyet tarihi için çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ilık, "Hiçbirimizin unutmaması gereken, nesilden nesile çocuklarımıza aktarmamız gereken şanlı bir hikayesi var. Bu köprü şanlı hikayeyi taçlandırdı. Bölgemiz adına Ege'ye çok kolay ulaşım sağlanacak. Ege sanayisi, bizim sanayimiz büyümeye ve gelişmeye devam edecek. Daha önce çok büyük zaman kayıpları yaşıyorduk özellikle yaz aylarında. Köprü sayesinde öncelikle zamandan kazanacağız. Orada üretilen sanayi ürünlerimiz Avrupa Birliği'ne çok daha hızlı ve seri bir şekilde ulaşacak." dedi.

Ilık, köprünün turizme de büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

???????- "Lojistik gelişmişlik ve zenginlik demek"

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay da 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Günay, köprünün Tekirdağ ve Trakya'nın ekonomisine, turizmine önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Tekirdağ'ın önemli bir tarım, sanayi, turizm ve lojistik kenti olduğunu söyleyen Günay, şunları kaydetti:

"Lojistik gelişmişlik ve zenginlik demek. Tekirdağ'dan yola çıkan bir kişi yarım gün sürecek olan yolu köprü sayesinde daha kısa sürede geçebilecek. Yol demek medeniyet demek ve bu yeni yol ticaret hareketi ve turizm hareketine katkı sağlayacaktır. Mesafeler kısalacak ve hareket artacak. Çok önemli bir proje ve biz şehir olarak bu projeden istifade edeceğiz. Şehrimizin ekonomisi ve turizmi bu projenin faydalarını ekonomik olarak görecektir."