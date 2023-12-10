1915 Çanakkale Köprüsü Projesi 'Yılın Projesi' ödülüne layık görüldü

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi'nin mühendislik ve inşaat sektörünün en saygın küresel yayınlarından biri kabul edilen ABD merkezli Engineering News Record (ENR) dergisi tarafından 'Yılın Projesi' ödülüne layık görüldüğünü açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi'nin mühendislik ve inşaat sektörünün en saygın küresel yayınlarından biri kabul edilen ABD merkezli Engineering News Record (ENR) dergisi tarafından 'Yılın Projesi' ödülüne layık görüldüğünü açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi'nin mühendislik ve inşaat sektörünün en saygın küresel yayınlarından biri kabul edilen ABD merkezli ENR dergisi jürisinin bu ay gerçekleştirdiği genel değerlendirme sonucunda ödüle layık görüldüğünü belirtti. Jüri üyelerinin, tasarım ve inşaat zorlukları, yerel topluluklara ve sektöre sağlanan faydalar, kalite, yenilikçilik ve güvenliğe olan bağlılıkları inceleyerek değerlendirmede bulunduğunu kaydeden Uraloğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü Projesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü sembolize eden çok önemli bir projemiz. 2023 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü. 770'er metre yan açıklıklar ile köprünün uzunluğu 3 bin 563 metre, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile birlikte toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metredir. 'Yılın Projesi' ödülleri 19 Aralık'ta çevrim içi platformda yapılacak ödül töreni ile sahiplerine takdim edilecek. Projemize gelen ödüller ülke olarak hepimizi gururlandırmaktadır" dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün bu sene ENR'den iki farklı ödül kazandığını hatırlatan Uraloğlu, toplamda 24 ulusal ve uluslararası saygın ödülün sahibi olduğunu belirtti. Bu arada 1915 Çanakkale Köprüsü, 2021 yılında inşaatı esnasında ENR dergisinde 10 sayfalık özel bir bölüm ile yer almış, köprünün 318 metre yükseklikten çekilen fotoğraf karesi derginin kapağına taşınmıştı. (DHA)