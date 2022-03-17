1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerli rüzgar bariyerleri - Haberler

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1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerli rüzgar bariyerleri

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerli rüzgar bariyerleri

1915 Çanakkale Köprüsü'nün 8 bin 750 metrelik rüzgar bariyerleri, Ankara merkezli Yente Yapı tarafından özel fırınlar ile ısıl işlem uygulanarak tamamen yerli olarak üretildi.

ÇANAKKALE (İHA) - 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 8 bin 750 metrelik rüzgar bariyerleri, Ankara merkezli Yente Yapı tarafından özel fırınlar ile ısıl işlem uygulanarak tamamen yerli olarak üretildi.

1915 Çanakkale Köprüsü için dünyada yalnızca iki firmanın üretebildiği rüzgar bariyerleri, Ankara merkezli Yente Yapı tarafından üretildi. Çanakkale'nin rüzgarlı boğazında araçların konforlu geçmesi için 20 milimetre kalınlığında, 4 metre yüksekliğindeki 8 bin 750 metrelik rüzgar bariyerleri, Yente Yapı'nın kendi tesislerinde özel fırınlar ile ısıl işlem uygulanarak tamamen yerli olarak üretildi.

(Ahmet Furkan Gülap-İHA)

1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerli rüzgar bariyerleri

1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerli rüzgar bariyerleri

İhlas Haber Ajansı / Güncel

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale, Ankara, Güncel, Haberler

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