1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı - Haberler

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı

AA - Burak Akay - Güncel
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Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerinin arasında yapılan ve açılışı 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı.

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerinin arasında yapılan ve açılışı 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı.

Açılışın ardından 1 hafta süreyle ücretsiz yapılan geçişler dün gece yarısı saat 24.00 itibariyle sona erdi.

Asya ve Avrupa kıtalarında geçiş yapmak isteyen sürücüler gişelerden ücretli geçişe başladı.

Ücretli geçişin ilk gününde ise sürücüler yaklaşık 6 dakika süren köprü ulaşımına ilgi gösterdi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı

1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı

1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı

AA / Burak Akay - Güncel

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