1915 Çanakkale Köprüsü'nde Ambulanslardan Ücret Alındığı Ortaya Çıktı - Haberler

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde Ambulanslardan Ücret Alındığı Ortaya Çıktı

ANKA - Güncel
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1915 Çanakkale Köprüsü'nde Ambulanslardan Ücret Alındığı Ortaya Çıktı

Günlük 45 bin araç garantili 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ambulans geçişlerinde ücret alındığı ortaya çıktı. Bir vatandaşın konuyla ilgili CİMER'e yaptığı başvuruya Sağlık Bakanlığı, yazışmaların sürdüğü cevabını verdi.

Günlük 45 bin araç garantili 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ambulans geçişlerinde ücret alındığı ortaya çıktı. Bir vatandaşın konuyla ilgili CİMER'e yaptığı başvuruya Sağlık Bakanlığı, yazışmaların sürdüğü cevabını verdi.

Çanakkale'de yaşayan Mahmut Tonbul isimli vatandaş, ambulansın köprüden 8 dakikada geçebilecekken yaklaşık 35 dakika süren Gelibolu-Lapseki feribotunu kullanması üzerine konuyla alakalı yetkililerden net bir cevap alamayınca konuyu CİMER'e sordu.

"YAZIŞMALAR SÜRÜYOR"

Sağlık Bakanlığı, CİMER üzerinden Tonbul'a cevap verdi. Bakanlık, çalışmaların henüz netlik kazanmadığını belirterek, "Sağlık Hizmetlerinin güvenilir ve kaliteli olması ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla, ambulansların Çanakkale 1915 Köprüsünden geçebilmesi için kurumlar ile yazışmalar yapılmış olup, konu yazışma sürecindedir" bilgisini verdi.

CİMER'in cevabını sosyal medya hesabından paylaşan Tonbul, "18 Mart 2022 tarihinde gururla açtığımız köprümüzden Haziran ayı gelmesine rağmen daha devletin ambulansını ücretsiz geçiremiyoruz. Yazık bizlere yazık" dedi.

ANKA / Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi 1915 Çanakkale Köprüsü Sağlık Bakanlığı Çanakkale Güncel Haberler

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