19 yıldır bir yatak hayatı oldu, "Omurilik felcinden ölmedim depremden öleceğim dedim" Kahramanmaraş'ta 19 yıl önce geçirdiği trafik kazasının arından boyundan aşağısı felç kalan ve doktorların 2 yıl ömür biçmesine rağmen yaşamını sürdüren Ali Konuk (43), 6 Şubat tarihinde meydana gelen...

19 yıldır bir yatak hayatı oldu, "Omurilik felcinden ölmedim depremden öleceğim dedim"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 19 yıl önce geçirdiği trafik kazasının arından boyundan aşağısı felç kalan ve doktorların 2 yıl ömür biçmesine rağmen yaşamını sürdüren Ali Konuk (43), 6 Şubat tarihinde meydana gelen depreme evinde yakalandı. Konuk depremde, "Ben evden sağ çıkacağımı zannetmiyordum, ölümü hiç bu kadar hissetmedim. Omurilik felcinden ölmedim depremden öleceğim dedim" diye düşündüğü belirtti.

Onikişubat ilçesi İstiklal Mahallesindeki yaklaşık 40 yıl önce yapılan binada annesi ve kardeşi ile beraber yaşayan Konuk, 13 Temmuz 2004 tarihinde 24 yaşındayken trafik kazası geçirdi. Konuk, C4 ve C5 omurlarında kırık, sinirlerde kesik nedeni ve bilinçsiz ilk yardım sonucu omurilik felci ile yatağa mahkum oldu. Teknoloji ile hayata yeniden tutunup yaşamını sürdüren Konuk, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 04: 17'de meydana gelen depremi yaşadıkları binada yakalandı.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Ali Konuk, "2004 yılında trafik kazası geçirdim. Boynumdan aşağısı felç. Omurilik felciyim. Deprem günü de yatıyordum. O gece indirilemedim yağmur, kar ve soğuk. Sabahı bekledim. Sabah 10: 30'da evden çıkarıldım. Herkes kendisini kurtarma peşindeydi. Hemen yanımızdaki taziye evine aldılar. İlk gün burada kaldık ve 3 hafta Ordu'ya gittik sağ olsunlar misafir ettiler. Sonra tekrar şehrimize geldik ve 3 hafta internet çektirmekle uğraştık. İnternet olayınca yapacak hiç bir şey de yok. Şuan da sosyal medya ve film gibi şeylerle uğraşıyorum"dedi.

"Omurilik felcinden ölmedim, depremden öleceğim dedim"

Annesi ile taziye evinde kaldığını ancak kiralık ev aradıklarını ifade eden Konuk, "Tüm Kahramanmaraşlılar gibi ev arıyoruz. ya çok fahiş fiyatlar var, ya da orta hasarlı evi makyajlamış evi kiraya veriyor. Türkiye'nin her yerinden destekler geldi bizi davet ettiler. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Ama yine de insan doğduğu toprakları bırakamıyor. Bilindiği üzere engelliler haftasındayız ve ben sesimi duyuran bir engelliyim"şeklinde konuştu.

Depremde yaşadığı anları anlatan Konuk, "Omurilik felcinden ölmedim, depremden öleceğim dedim. Duvara bakıyorum tablo gidip geliyor. Annem ve kardeşime siz aşağı inin dedim. Kardeşim yatağın kenarını kaldırdı ve aşağı indiler. Telefon hatları ve elektrik yoktu. Ben şimdi yıkılır diyordum. Hatta kiriş ne zaman inecek diyordum. İtfaiye araçları geçtikçe bina da sallanıyordu. Ben sağ çıkacağımı tahmin etmiyordum"ifadelerini kullandı.