CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma

Ümit Özdağ'a yaptığı uyarı Tuncay Özkan'ın başını yaktı
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e bir sarı kart daha: Buna derhal son verin

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e bir sarı kart daha: Buna derhal son verin
2 yıl sonra ortaya çıkan deprem fotoğrafı yürek yakıyor

2 yıl sonra ortaya çıkan görüntü yürek yakıyor
UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar

Birim fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar

19 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Cinayet: Yasemin Dermenci'nin Katilleri Tutuklandı

19 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Cinayet: Yasemin Dermenci'nin Katilleri Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'de 19 yıl önce kaybolan Yasemin Dermenci'nin, 2006'da öldürülerek gömüldüğü ortaya çıktı. Şüpheliler, cinayeti itiraf ederek tutuklandı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 19 yıldır ailesinin haber alamadığı, o dönem 17 yaşında olan Yasemin Dermenci'nin öldürülerek, ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, faili meçhul olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2006'da haber alınamayan Yasemin Dermenci'nin kaybolmasına ilişkin dosyayı yeniden ele aldı. Geçen yıl farklı bir kayıp olayıyla ilgili alınan ifadelerde, kaybolan Dermenci'nin 2006'da tüfekle öldürülerek gömüldüğü bilgisi üzerine ekipler teknik ve fiziki takip başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu olaya karıştığı tespit edilen Tursun Karabulut (40) ile Ömer Dalbudak (44), geçen çarşamba günü yakalandı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Gözaltına alınan şüphelilerden Tursun Karabulut ifadesinde, Yasemin'i o dönem eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü ve Ömer Dalbudak'tan da yardım alarak, ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti. Tursun Karabulut'un gösterdiği ormandaki alanda kepçe ile yapılan aramada Yasemin Dermenci'ye ait olduğu tahmin edilen insana ait kemikler bulundu. Kemiklerle ilgili DNA araştırması başlatıldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tursun Karabulut ve Ömer Dalbudak tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
img

Hayatının baharındaki kadın av tüfeğiyle öldürüldü
img

Kılıçlı yemin töreni soruşturmasında teğmenler için karar çıktı
img

İlişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım

3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı
Kendiliğinden yetişen ürün 100 ailenin geçim kaynağı oldu! Aylık 50 bin TL kazanıyorlar

Doğanın mucizesi! Toplayıp satıyorlar, aylık gelirleri 50 bin TL
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
İlişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi

İlişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kötü haber

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kötü haber!
Dev banka 4 milyar dolarlık külçe altını ABD'ye taşıyacak

Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.