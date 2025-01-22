19 Yıl Önceki Cinayetin Azmettiricisi Gözaltına Alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 19 yıl önce işlenen cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde turizm işletmeciliği yapan ve 2006 yılında kaybolan Zekiye Aydın'ın cesedinin yerini bildiğini katıldığı bir televizyon programında anlatan S.Ö'nün tutuklanmasının ardından, Aydın'ın yeğeni A.Ö. olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekiplerince İstanbul'da gözaltına alındı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayet zanlısı S.Ö'nün, Aydın'ın cesedinin Edirne'nin Keşan ilçesindeki arazide bulunduğunu belirtmesi üzerine 15 Ocak'ta 1 kilometrelik alanda arama çalışması yapılmış, zanlı Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.