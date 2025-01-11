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19 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

19 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
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Diyarbakır'da Jandarma ekipleri tarafından 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2004 yılından beri aranan T.B. yakalandı. Hükümlü, gerekli işlemler sonrası cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin planlı ve titiz çalışmaları sonucunda, "Adam Öldürme", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Birinci Fıkrada Yazılı Fiilleri İki veya Daha Çok Kişinin Toplu Olarak İşlemesi" suçlarından hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 Kasım 2004'ten bu yana aranan T.B. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. ?

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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