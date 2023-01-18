19 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ TRAFİKTE YAKALANDI Güncel Haberler KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, otomobili ile trafikte kırmızı ışıkta beklerken polis ekiplerince yakalandı. KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, otomobili ile trafikte kırmızı ışıkta beklerken polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, hükümlünün aracını takibe aldı. Hükümlü, otomobili ile trafikte kırmızı ışıkta beklerken yakalandı. Hükümlünün üzerinde ve aracında yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan hükümlü, polis merkezine götürüldü. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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