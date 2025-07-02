19 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde, nitelikli cinsel istismar suçundan 19 yıl hapis cezası bulunan 63 yaşındaki Ş.A. Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, Kızlan Mahallesi'nde saklandığı adreste ele geçirildi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "nitelikli cinsel istismar" suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan Ş.A'yı (63) Kızlan Mahallesi'nde saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel