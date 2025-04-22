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19 Yaşındaki Gençten 5 Kişiye Organ Bağışı

19 Yaşındaki Gençten 5 Kişiye Organ Bağışı
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Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki genç B.G.'nin bağışlanan organ ve dokuları, 5 hastaya umut oldu. Ailesinin onayı ile organları, çeşitli hastanelerdeki organ bekleyen hastalara nakil için gönderildi.

Giresun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki gencin bağışlanan organ ve dokuları 5 kişiye umut oldu.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması sonucunda yoğun bakımda tedavi gören B.G'nin (19) beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin organ ve doku nakil birimince yapılan görüşme sonucu ailesi, gencin organlarını bağışlamayı kabul etti.

B.G'nin karaciğeri ile böbrek ve korneaları, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli organ ve doku çıkarım ekipleri tarafından alındı.

Karaciğer ve bir böbrek Erzurum'da, kornealar ve bir böbrek ise Samsun'da organ ve doku bekleyen hastalara nakil için gönderildi.

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Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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