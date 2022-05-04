19 yaşındaki genç uykunun etkisiyle 5. kattan düşerek ağır yaralandı - Haberler

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19 yaşındaki genç uykunun etkisiyle 5. kattan düşerek ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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19 yaşındaki genç uykunun etkisiyle 5. kattan düşerek ağır yaralandı

Samsun'da evlerinde uykunun etkisiyle 5. katındaki balkondan düşen 19 yaşındaki yabancı uyruklu genç ağır yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da evlerinde uykunun etkisiyle 5. katındaki balkondan düşen 19 yaşındaki yabancı uyruklu genç ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Abdulshakoor Younıs Ahmed Al Mustafa (19) uykudan uyanıp balkona çıktı ve uykunun da etkisiyle evlerinin 5. katındaki balkondan düştü. Ağır yaralanan Iraklı genç 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Abdulshakoor Younıs Ahmed Al Mustafa'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammer Ay/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

İlkadım, Samsun, Irak, Güncel, Haberler

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