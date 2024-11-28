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19 Yaşındaki Dilara, Kadın Eliyle Mobilya Sektöründe Başarı Hikayesi Yazıyor

19 Yaşındaki Dilara, Kadın Eliyle Mobilya Sektöründe Başarı Hikayesi Yazıyor
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 19 yaşındaki Dilara Demirer, mobilya atölyesinde çalışarak kendi şirketini kurma hayalini gerçekleştiriyor. KOSGEB desteğiyle iş dünyasına adım atan genç kadın, sanayi sektöründe ilham veren bir başarı hikayesi sunuyor.

Sanayideki mobilya atölyesine kadın eli değdi

19 yaşındaki Dilara, hevesle başladığı işinde kendi şirketini kurmaya hazırlanıyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir mobilya atölyesinde çalışmaya başlayan 19 yaşındaki Dilara Demirer, tasarımdan montaja kadar tüm süreçleri öğrendi ve şimdi KOSGEB desteğiyle kendi mobilya şirketini kurmaya hazırlanıyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde öğrenim gördüğü lisedeki Çocuk Gelişimi Bölümü'nden mezun olan 19 yaşındaki Dilara Demirer, dayısının şirketinde çalışmaya başladı. Belen Sanayi Sitesi'ndeki atölyede önce çizim, tasarım öğrenmeye başlayan Demirer, bir yıl gibi kısa sürede mobilya tasarımı ve üretiminde uzmanlaşarak kendi işini kurma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

İşyerinin sanayi sitesinde olması sebebiyle ilk başlarda tereddüt ettiğini ancak kendisine güvenerek çalışmaya başladığını belirten Demirer, "Dayım işyerinde çalışabileceğimi söyledi. İlk başta tereddüt ettim ama güvenerek başladım. Müşterilerle ilgilenerek başladığım işte daha fazlasını öğrenmek istedim" dedi.

Atölyedeki ustaların işlerine olan ilgisi, Dilara'yı üretim süreçlerini öğrenmeye teşvik etti. Dayısının önerisiyle önce tasarım ve çizim aşamalarını öğrendiğini ifade eden Demirer, "Çizim, işimizin ilk adımı. Ofiste tasarım yapmayı öğrendikten sonra atölyeye geçtim. Ustalarımızdan işin detaylarını öğrendim" şeklinde konuştu.

Üretim sürecine dahil oldu

Çizimin ardından atölye işlerine katılan Demirer, bantlama, vida takma ve montaj gibi süreçlerde deneyim kazandı. İlk montaj deneyimini anlatan genç kadın, "İlk montaja gittiğimde sadece izliyordum. Zamanla taşımaya yardım etmeye başladım ve süreçlere dahil oldum" dedi.

"Sanayi sektörünü sevdim ve hedef belirledim"

Sanayide çalışmanın kendisine farklı bir bakış açısı kazandırdığını belirten Demirer, "Bu sektörü çok sevdim. Gelişmiş CNC makineleriyle çalışmayı ve kendi işimi kurmayı hedefliyorum. KOSGEB girişimcilik desteği belgesini aldım. Yakında kendi atölyemi kuracağım" diye konuştu.

"Sokak hayvanları için de çalışmak istiyorum"

Demirer sadece iş dünyasında değil, sosyal projelerde de yer almak istediğini ifade etti. Dilara Demirer, "Sokak hayvanları için kulübeler yapmayı düşünüyorum" diyerek planlarını paylaştı.

"Kadınlar ve gençler ayakta durmayı bilmeli"

Sanayi sektöründe genç bir kadın olarak çalışmanın çevresinde şaşkınlıkla karşılandığını söyleyen Demirer, "Sanayide yaşıtım olan kimse yoktu. İnsanlar şaşırıyordu ama bu işi seviyorum. Kadınlar ve gençler kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmeli. 'Bu işi yapamam' demek doğru değil. Sevgi ve hevesle her iş yapılabilir" sözleriyle motivasyon dolu bir mesaj verdi.

"Hiç pişman değilim"

Dilara Demirer, bu sektörde çalışmaya başlamaktan dolayı mutlu olduğunu ve hiçbir pişmanlık duymadığını vurguladı. Demirer, "Dayıma teşekkür ediyorum. Bana bu işi öğretti ve heves ettiğim her konuda destek oldu. Şimdi hedeflerime ulaşmak için daha fazla çalışıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Güncel
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