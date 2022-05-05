ESERLER'DE ASİYE'Yİ ÖLDÜREN SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ (saldırganın fotosuyla)

Derya EVREN/İSTANBUL, (DHA)- ESENLER'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldüren kişinin Ümit K. olduğu belirlendi. 25 yaşındaki saldırganın 16 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Asiye Nur Atalay'ın yanında bulunan arkadaşı E.Y.'nin ifadesinde, "Asiye ile yolda yürüyorduk. Bu sırada Ümit K. geldi. Elinde silah vardı. Asiye ile konuşmak istedi. Onlar yolda yürümeye başladı. Bu sırada Ümit K. elindeki silahı Asiye'nin çantasına koydu. Ben ayrıldım eve gittim" dediği öğrenildi.

Esenler Şehit Ali Karahan Caddesi'nde Asiye Nur Atalay'ın öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Atalay'ı 25 yaşındaki Ümit K.'nın öldürdüğü belirlendi. Asiye Nur Atalay'ın yanında bulunan arkadaşı E.Y.'nin ifadesine başvuruldu.

E.Y.'nin ifadesinde, "Asiye ile yolda yürüyorduk. Bu sırada Ümit K. geldi. Elinde silah vardı. Asiye ile konuşmak istedi. Onlar yolda yürümeye başladı. Bu sırada Ümit K. elindeki silahı Asiye'nin çantasına koydu. Ben ayrıldım eve gittim. Daha sonra olayı duydum. Olay esnasında orada değildim" dediği öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şüphelinin hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 kaydı olduğu öğrenildi. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel