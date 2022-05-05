19 yaşındaki Asiye'nin öldürüldüğü sokakta yaşayanlar o anları anlattı

İddiaya göre Asiye Atalay'ın saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İki arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

"SİLAHLA SÜREKLİ VURMAYA ÇALIŞIYORDU"

"KIZ 'GİT' DEDİKTEN SONRA DÖNDÜ VE VURDU"

Demirören Haber Ajansı / Güncel