19 Mayıs törenleri Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'de düzenlendi

Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlerde çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, konuşmalar ve öğrenci/sporcu gösterileri yer aldı.

Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcularla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk Spor Kompleksi'nde devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kabakcı, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un Milli Mücadele'nin fiili olarak başladığı gün olduğunu ve gençlerle bu günün coşku ile kutlandığını söyledi.

Konuşmanın ardından öğrenci ve sporcular tarafından karate, jimnastik, tekvando ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile bazı siyasi parti il başkanları ve protokol üyeleri de katıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, etkinlikte konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, spor, halk oyunları ve çeşitli gösterilerinin yer aldığı törende, hafta kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Kırıkkale Milletvekili seçilen Mustafa Kaplan CHP'den Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

-Yozgat

Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Daha sonra okulların halk oyunları ekipleri folklor gösterisinde bulundu.

Sporcuların gösterilerinin ardından tören sona erdi.

Törene, Yozgat Vali Vekili Adnan Kayık, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de Aşıkpaşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin yaptığı konuşmada, gençliğe armağan edilen bayramın önemini anlattı.

Lise öğrencileri tarafından "Gençliğe Hitabe" ve "Gençliğin Ata'ya Cevabı" okunan etkinlikte halk oyunları ve sportif gösteriler yapıldı.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'nın da katıldığı programa daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Nevşehir

Nevşehir'de Gençlik ev Spor İl Müdürlüğü Futbol Sahası'nda düzenlenen kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir'in konuşmasının ardından, çeşitli kurslarda eğitim alan öğrencilerin karate, jimnastik, tekvando gösterisi sunduğu programda, zeybek ekibi sahne aldı.

Etkinlikte, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında itaat ve pentatlon eğitimi verilen köpeğin gösterisi izlendi.

Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Merkez Spor Salonu'nda devam eden programda, konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, ritim, tekvando, jimnastik, dövüş sporları ve halk oyunları gösterisi sundu, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri konser verdi.