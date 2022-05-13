Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs'ta bisiklet turu ve konser düzenleyecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bisiklet turu ve şarkıcı Özgün'ün sahne alacağı konser düzenleyeceği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs'ta iki farklı etkinlik gerçekleştirilecek.

İlk olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 10 kilometrelik parkurda bisiklet turu düzenlenecek. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak tur, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde son bulacak.

Şarkıcı Özgün'ün sahne alacağı konser ise Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.00'de başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geleceğin aydınlık yüzü olan gençler başta olmak üzere, tüm Kayserilileri ücretsiz düzenlenecek gençlik konserine ve bisiklet turuna davet ederek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.