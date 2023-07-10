Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yoğun yağış nedeniyle dere taştı, bazı işyerleri ve cami su altında kaldı. Büyükşehir Belediyesi ve 19 Mayıs Belediyesi ekipleri çalışmalara başladı.

19 Mayıs'ta dere taştı, cami ve evleri su bastı

SAMSUN - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yoğun yağış nedeniyle dere taştı, bazı işyerleri ve cami su altında kaldı.

Dün gece başlayan yoğun yağış, 19 Mayıs ilçesinin Dereköy Muşta Mahallesi'nde su baskınlarına yol açtı. Yoğun yağış nedeniyle araziler su altında kalırken, Muşta Merkez Camisi ve bazı işyerleri suyla doldu.

Büyükşehir Belediyesi ve 19 Mayıs Belediyesi ekipleri iş makineleri ile bölgede çalışma başlattı. Yağmur nedeniyle mağdur olan vatandaşlar, "Bağ, bahçe, evlerimizi su bastı. AFAD uyarmıştı. Tedbirlerimizi aldık ama vatandaş olarak ne kadar tedbir alsak yeterli gelmiyor. Yüksek bölgelere yağan yoğun yağmurlar dereyi taşırdı. Evlerimiz ve camimizi sel suları bastı" dediler.