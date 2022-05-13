19 Mayıs Spor Şenlikleri kapsamında farkındalık maçı oynandı - Haberler

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19 Mayıs Spor Şenlikleri kapsamında farkındalık maçı oynandı

Bültenler - Güncel
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19 Mayıs Spor Şenlikleri kapsamında farkındalık maçı oynandı

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Spor Şenliği, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Farkındalık Müsabakaları ile devam ediyor.

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Dünya Engelliler Haftası Farkındalık Müsabakaları kapsamında Gündoğdu Mahallesinde bulunan İsmail Arca Halı Sahasında farkındalık maçı oynandı.

Odunpazarı Belediyesi sporcuları ile Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü arasında oynanan maçı, Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü (EGES) Başkanı Caner Oyman, Görme Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Güner ile çok sayıda sporcu ve Eskişehirli izledi. Odunpazarı Belediyesi sporcularının gözlerine bant takarak çıktığı maç, 15'er dakikadan 2 devre oynandı. Maç sonunda penaltı atışları yapılırken, maça 12 sporcu katıldı.

Dostluğun galip geldiği farkındalık maçının sonunda, katılan tüm sporculara madalya verildi.

Bültenler / Güncel

Odunpazarı Belediyesi, Engelliler Haftası, Eskişehir, Gündoğdu, Güncel, Haberler

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