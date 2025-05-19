19 Mayıs Kutlanıyor... İletişim Başkanı Altun: "19 Mayıs, Milletimizin Geleceğini Taşıyacak İradenin Daima Diri Tutulması Çağrısıdır"

19 Mayıs Kutlanıyor... İletişim Başkanı Altun: '19 Mayıs, Milletimizin Geleceğini Taşıyacak İradenin Daima Diri Tutulması Çağrısıdır'
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19 Mayıs Kutlanıyor... İletişim Başkanı Altun:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "19 Mayıs, milletimizin geleceğini taşıyacak iradenin daima diri tutulması çağrısıdır. Her alanda önemli başarılara imza atan gençliğimiz, bu milletin en büyük imkânı, en güçlü teminatıdır. Türkiye, gençleriyle yükselecek; adaletin, merhametin ve hakkaniyetin küresel sesi olmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "19 Mayıs, milletimizin geleceğini taşıyacak iradenin daima diri tutulması çağrısıdır. Her alanda önemli başarılara imza atan gençliğimiz, bu milletin en büyük imkanı, en güçlü teminatıdır. Türkiye, gençleriyle yükselecek; adaletin, merhametin ve hakkaniyetin küresel sesi olmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Altun şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919, milletimizin istiklal ve istikbal kararlılığını tarih sahnesine yeniden nakşettiği gündür. Samsun'da yakılan istiklal meşalesi, bağımsızlık tutkusunun ve vatan sevgisinin düşman işgaline karşı direnişe dönüştüğü kutlu bir başlangıçtır.

19 Mayıs, milletimizin geleceğini taşıyacak iradenin daima diri tutulması çağrısıdır. Bu yüksek şuurun nesiller boyunca canlı tutulması adına, bu anlamlı gün gençliğe emanet edilmiş; yeni kuşaklar için bir sorumluluk ve bilinç vesilesi kılınmıştır.

Bugün, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla; gençlerimizin ilim, irfan, ahlak ve adanmışlıkla bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacaklarına olan inancımız tamdır.

Zira her alanda önemli başarılara imza atan gençliğimiz, bu milletin en büyük imkanı, en güçlü teminatıdır. Türkiye, gençleriyle yükselecek; adaletin, merhametin ve hakkaniyetin küresel sesi olmaya devam edecektir.

Bu vesileyle İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor; tüm gençlerimizin, milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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