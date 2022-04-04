Yüreğir Belediyesinin sokak sağlıklaştırma çalışmaları sürüyor - Haberler

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Yüreğir Belediyesinin sokak sağlıklaştırma çalışmaları sürüyor

AA - Koray Kılıç - Güncel
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Yüreğir Belediyesinin sokak sağlıklaştırma çalışmaları sürüyor

Yüreğir Belediyesince 19 Mayıs Mahallesi'nde başlatılan sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor.

Yüreğir Belediyesince 19 Mayıs Mahallesi'nde başlatılan sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde proje kapsamında 57 bina ve 38 iş yerinin dış cephelerinin uyumlu renklere boyanarak, bölgedeki tanıtım ve reklam uygulamaları tek tip haline getirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, projenin tamamlanmasının ardından sokağın tüm Adana'ya örnek olacağını ifade etti.

Yüreğir Belediyesinin sokak sağlıklaştırma çalışmaları sürüyor

Yüreğir Belediyesinin sokak sağlıklaştırma çalışmaları sürüyor

Yüreğir Belediyesinin sokak sağlıklaştırma çalışmaları sürüyor

AA / Koray Kılıç - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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