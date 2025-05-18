19 Mayıs İçin Motosikletli Anma Etkinliği Düzenlendi

19 Mayıs İçin Motosikletli Anma Etkinliği Düzenlendi
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Türk Chopper Motor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında motosikletleriyle Ankara'da sürüş etkinliği düzenledi. Yaklaşık 500 motorcu, Etimesgut'tan Anıtkabir'e ulaştı ve etkinlik başarılı bir şekilde gerçekleşti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Ankara'ya gelen Türk Chopper Motor Kulübü üyeleri, motosikletleri ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için sürüş etkinliği düzenledi.

Türk Chopper Motor Kulübünün düzenlediği etkinlik kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerinden Ankara'ya gelen yaklaşık 500 Harley Davidson tutkunu motorcu, Etimesgut'tan hareket ederek motorlarıyla Anıtkabir'e ulaştı.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da motosikletiyle bu etkinliğe katıldı.

Anıtpark'ta açıklamalarda bulunan Beşikçioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "Çok keyifli bir yolculuktu. Umarım duygusuna, amacına, hedefine ulaşmış bir sürüş olmuştur. Umarım bir gün de 18 Mayıs'ta yola çıkarız, Samsun'a bütün motorcu arkadaşlarla beraber yine o günün anlam ve önemini gösterecek şekilde hareketimizi tamamlarız. Bayramımız kutlu olsun." dedi.

Türk Chopper Motor Kulübünün Kurucu Başkanı Ali Rıza Uygur da, kulüplerinin, dünyadaki gibi senede bir kez büyük konvoy oluşturarak sürüş yaptığını söyledi.

Bugün de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sürüşlerini gerçekleştirdiklerini anlatan Uygur, "Türkiye'nin 40 vilayetinden gelen kardeşlerimizle beraber Atamızın huzuruna gelmek için Etimesgut'tan Anıtkabir'e sürüş gerçekleştirdik. Ankara Emniyet Müdürlüğüne, Trafik Şube Müdürlüğüne, cefakar trafik polislerimize bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Türk Chopper Motor Kulübü Ankara Şube Başkanı Volkan Başdemirci ise etkinliğin sorunsuz ve güzel geçtiğini belirtti.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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