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19 Mayıs HEM kursiyerlerine 'Kadına şiddetle mücadele' eğitimi verildi

19 Mayıs HEM kursiyerlerine "Kadına şiddetle mücadele" eğitimi verildi

Güncel Haberler

19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi (HEM) kursiyerlerine yönelik "Kadına şiddetle mücadele" eğitimi gerçekleştirildi.

19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi (HEM) kursiyerlerine yönelik "Kadına şiddetle mücadele" eğitimi gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezinde görevli sosyal çalışmacı Büşra Nur Sayın tarafından yapılan sunumda kadın kursiyerlerde farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Kursiyerlere şiddet görmeleri halinde kullanabilecekleri uygulamalar ile konunun sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutu hakkında bilgi verildi.

19 Mayıs HEM Müdürü Şinasi Aksan, her kesimden ve her yaştan vatandaşa yönelik eğitimler düzenlediklerini belirterek, "Kişisel gelişim, mesleki, KPSS ve üniversite sınavına hazırlık, sosyal ve kültürel kurslarla ilçemizdeki vatandaşlarımızın gelişimlerine katkı sunuyoruz. Bugün de toplumda kadınların yaşadığı fiziksel ve psikolojik şiddete karşı ne gibi önlemler ve uygulamalar kullanabileceklerini gösteren başarılı bir eğitim oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Aydın Dama - Güncel

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