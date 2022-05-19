"19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" yapıldı

Tekirdağ'da,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş için sporcular Yelken İhtisas kulübü önünde toplantı. Yürüyüşte sporcular tarafından Türk bayrağı taşındı.

Yürüyüş sırasında bazı vatandaşlar bayrak taşıyan sporcuları alkışladı. Sahil boyunca devam eden yürüyüş, Barış ve Özgürlük Parkı'nda sona erdi.

Yürüyüşün ardından sporcular birlikte Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu. Müzik dinletilerinin ardından program sona erdi.

Etkinliğe, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, sporcular ve vatandaşlar katıldı.