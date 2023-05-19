19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü'ne yoğun ilgi Ordu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" renkli görüntülere sahne oldu.

19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü'ne yoğun ilgi

ORDU - Ordu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" renkli görüntülere sahne oldu.

Altınordu Ceren Özdemir Meydanı'ndan başlayan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının öncülük ettiği yürüyüşte meşaleler eşliğinde dev Türk bayrağı taşındı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104'ncü yılı dolayısıyla düzenlenen programda kortej, Süleymen Felek ve İsmet Paşa Caddeleri üzerinden geçerek İlk Adım Anıtı önüne ulaştı.

Korteje, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, İlk Adım Anıtı önünde sonlanan yürüyüşte günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi.