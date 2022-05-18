19 Mayıs etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi - Haberler

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Doğa yürüyüşü

İlçe Kaymakamı Hasan Kurt'un konuşması Çukurca'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla doğa yürüyüşü yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte katılımcılar, kurumun önünde bir araya gelerek Bayraktepe bölgesine kadar olan 5 kilometrelik parkurda yürüdü.

İlçe Kaymakamı Hasan Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri, vatandaşlar, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla doğa yürüyüşü yaptıklarını söyledi.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu sağlanan huzur ortamı sayesinde vatandaşların gitmekten çekindiği alanlarda yürüyüş yaptıklarını belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Sağlanan huzur ortamı neticesi burada önceki yıllarda girilmeyen alanlar kullanıma açıldı, vatandaşlarımız burada doğa yürüyüşleri, spor müsabakaları yapar hale geldi. Çukurca'da vatandaşlarımız artık güvenli ve huzurlu bir şekilde bütün istediklerini yerine getirebiliyor, spor yapabiliyor. Gençlerimizle beraber doğa yürüyüşü yaptık, bu da sağlanan huzur ortamın bir göstergesidir."

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Sağındık, Hakim Banu Akşar, Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Belediye Başkan Vekili Gülseren Duman, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çınar Çiftçi, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.