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19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu, vatandaşlarla bir araya geldi

19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu, vatandaşlarla bir araya geldi

Güncel Haberler

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, vatandaşlarla bir araya geldi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Topaloğlu, ramazan ayında her akşam bir mahallede teravih namazı sonrasında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet ediyor.

Son olarak Yörükler Mahallesi'nde bulunan Merkez Cami'de mahalle sakinleriyle sohbet eden Topaloğlu, gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Topaloğlu, "Ramazan ayımızın son günlerini yaşıyoruz. Yüce Allah'tan ramazan ayının hürmetine öncelikle deprem nedeniyle zor günler geçiren ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, barış ve bereket getirmesini diliyorum. Her ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da her akşam bir mahallemizde teravih namazımızı eda ediyoruz. İlçemizin gelişimi ve kalkınmasıyla ilgili belediyemizin gerçekleştirdiği çalışmaları, yatırımları anlatıyoruz, vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz, çözüm bulmaya çalışıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA / Güncel

Osman Topaloğlu Cami Güncel Haberler

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