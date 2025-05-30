19 Mayıs Barajı Hakkında Olumsuz İddialara Cevap

19 Mayıs Barajı Hakkında Olumsuz İddialara Cevap
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Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü, 19 Mayıs Barajı'nda gövde dolgusu ve emniyeti ile ilgili olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Barajın su kotu 150,91 metre olup, düzenli ölçümler yapılmaktadır.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü, 19 Mayıs Barajı'nda gövde dolgusu ve emniyeti açısından olumsuzluk bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DSİ Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Samsun'daki 19 Mayıs Barajı proje sahasının 19 Mayıs ilçesinin 5,5 kilometre güneyinde, Engiz Çayı üzerinde yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, 2 yıl önce tamamlanan 19 Mayıs Barajı içme suyu tesisleri ile 19 Mayıs içme suyu projesiyle Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinin yanı sıra güzergah üzerindeki yerleşimlerin 2050 yılı projeksiyon nüfusu için içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının 19 Mayıs Barajı'ndan karşılanacağı, proje kapsamında 48,7 kilometre isale hattı, 2 terfi merkezi, 195 sanat yapısı, 5 yeni depo, günlük 100 bin metreküp içme suyu kapasiteli arıtma tesisi bulunduğu kaydedildi.

Bafra Ovası ve Engiz Çayı çevresinde toplam 7 bin 693 hektarlık tarım arazisinin basınçlı borulu sistemle ve cazibeli sulanmasının amaçlandığı aktarılan açıklamada, "Son günlerde barajın gövde dolgusu ve emniyeti açısından sosyal medyada olumsuz haberler yapıldığı görülmektedir. Mezkur baraj 5 yıldır su tutmakta olup, 19 Mayıs Barajı içme suyu arıtma tesisi 2 yıldır düzenli olarak barajdan su almaktadır. Barajın an itibarıyla su kotu 150,91 metredir. Gövde üzerinde bulunan harici çökme röperlerinden (bir arazide yapılan ölçümlemede kullanılacak yönlerin, yüksek noktalarının o arazi üzerindeki konumunu belirleyen betondan yapılmış parçalar) sürekli olarak ölçüm alınmaktadır. Barajda herhangi bir oturma veya olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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