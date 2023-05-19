19 Mayıs Aydın'da Coşkuya Kutlandı

AYDIN'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104'üncü yılı düzenlenen törenle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kentteki etkinlikler, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürlü Cenap Fillikçioğlu'nun çelenk bırakılması ile başladı. Daha sonra öğrenciler ellerinde 100 metre Türk Bayrağı ile İstasyon Meydanı'ndan Aydın Adnan Menderes Stadı'na yürüdü. Statta düzenlenen törene, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Personel Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Buradaki törende şiirler okundu, çeşitli branşlardan sporcular gösteriler yaptı, bayrak koşusu yarışı yapıldı. Koşu yarışında dereceye giren öğrencilere kupasını Aydın Valisi Hüseyin Aksoy verdi.(DHA)