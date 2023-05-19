19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Töreni Taksim'de Düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramımız kutlu olsun. Milli bayramlarımız bizi biraraya getiren milli duygularımızı en üst seviyeye taşıyan en özel anlar. Elinden geleni yapan kurum yöneticileri var. İşte İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu bayramın hamisi. Olmaz. Yani İstanbul'da İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü bu işin hamisi ya da Ankara merkezde Gençlik Spor Bakanlığı bu işin hamisi olmaz. Olamaz. Yani bir ülke tepeden tırnağa bu bayramı hissetmiyor ve bunun anlamını yaşamıyorsa burada büyük bir eksiklik vardır." dedi.

- İstanbul