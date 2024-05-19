19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Şişli'de kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Şişli'de program düzenlendi.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen programa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, gençler ve aileleri katıldı.

Programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kurtuluş Savaşı'nı anlatan kısa film gösterimi, halk oyunları ve çeşitli spor dalları ile ilgili kısa gösteriler yapıldı, müzik korosu eşliğinde türküler seslendirildi.

Resim, kompozisyon ve şiir dalında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Özbay, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeleye dikkati çekti.

Mustafa Kemal Paşa'nın 13 Kasım 1918'de İstanbul'u işgal eden yabancı kuvvetler için "Geldikleri gibi giderler" dediğini hatırlatan Özbay, bundan üç yıl önce de kahraman Türk ordusunun, aynı İtilaf Kuvvetleri'ne Çanakkale'yi geçilmez kıldığını vurguladı.