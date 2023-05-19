Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Anıtkabir ziyareti, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın esnaf ziyaretleri, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile görüşmesi gibi konuların yer aldığı güncel haberler.

6 Nisan 1920

1- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il ve KKTC ile Azerbaycan'dan gelen temsilci gençlerin yanı sıra sporcular ve Bakanlık personeliyle Anıtkabir'i ziyaret ederek Anıttepe kapısı girişinde açıklamada bulunacak.

(Ankara/09.30/09.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yenimahalle'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek, vatandaşlarla bir araya gelecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Zafer Partisi Genel Merkezi'nde görüşecek.

Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin yansımaları takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beykoz mahalle muhtarları ve AK Parti mahalle başkanlarıyla toplantı yapacak, Beykoz Spor Ormanı'nda gençlerle yürüyüşe katılacak, partisinin Pendik teşkilatını ziyaret edecek, Pendik Millet Bahçesi'ndeki gençlik konserini izleyecek.

(İstanbul/11.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 19 Mayıs Gençlik Şenliği Liseler Arası E-Spor Turnuvası'na ve 47. Yeşil Bursa Rallisi'ne katılacak.

(Bursa/16.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma ve kutlama programına iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/10.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti'nin Trabzon'daki bazı ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Trabzon/11.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- G7 Liderler Zirvesi, Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenleniyor.

(Hiroşima) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çin-Orta Asya Zirvesi'nde liderler toplu görüşme gerçekleştirecek ve basın toplantısı yapacak.

(Şian) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Modern'in yeni binasının açılış törenine katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30'uncu ve son haftası Pınar Karşıyaka-AYOS Konyaspor Basketbol maçıyla başlayacak.

(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

2- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin play-off yarı final turunda ilk maçlar yapılacak; İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavakspor ile Kastamonu Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İzmir/16.30/Muğla/17.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunu Litvanya'da başlayacak.

Yarı final maçlarında Olympiakos ile Monaco, Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

(Kaunas/18.00/21.00) (Fotoğraflı)

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