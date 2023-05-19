Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de düzenlenen törenlerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Törenlerde konuşan yetkililer gençlerin milli şuur ve yüksek karakterinin ülkenin teminatı olduğunu vurguladı.

ATATÜRK'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de düzenlenen törenlerle, coşkuyla kutlandı.

Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, 25 Kasım Stadı önünde oluşturulan kortejle başladı. Okulların spor dallarında faaliyet gösteren öğrencilerle, gazilerin yer aldığı kortejdekiler, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde dev Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyarak, Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Selim Ak'ın Atatürk Anıtı'na öğrencilerle birlikte çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Törene AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Selim Ak, askeri erkan, kurum müdürleri, öğrenciler ve kent sakinleri katıldı.

'İÇİNİZDEKİ MİLLİ ŞUUR VE YÜKSEK KARAKTER ÜLKEMİZİN TEMİNATIDIR'

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ak, 19 Mayıs'ın milletin bağımsızlık mücadelesinin ve direniş ruhunun başlangıç tarihi olduğunu söyledi. Ak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan istiklal ateşi, 9 Eylül 1922'de düşmanın denize dökülmesiyle son bulmuştur. Milletimizin, sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı göstermiş olduğu bu azim ve kararlılık son ve ebedi devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla taçlandırılmıştır. Sevgili gençler, unutmayınız ki tarihimizden aldığımız güç ve bağımsızlık ruhu ülkemizin geleceği olacaktır. İçinizdeki milli şuur ve yüksek karakter ülkemizin teminatıdır. Sizler sayesinde geleceğe yürüyecek ve ülkemizi daha ileri seviyelere taşıyacağız" diye konuştu.

KEŞAN'DAKİ ETKİNLİKLER

Edirne'nin Keşan ilçesinde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen tören ve programla kutlandı. Tören, Alparslan Türkeş Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından oluşturulan kortej, Keşan Belediye Bandosu eşliğinde Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'ne yürüdü. Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'ndeki kutlama programı ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vedat Çimen, günün anlamı ile ilgili konuşma yaptı. Program, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi ve spor gösterileri ile sürdü. Etkinlikler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dallarında derece alan öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle son buldu. Tören ve etkinliklere, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

TEKİRDAĞ'DA AMFİ TİYATRODA GÖRSEL ŞÖLEN

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından valilik meydanında çelenk sunma töreni düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çelenginin Atatürk anıtına konulmasının ardından, saygı duruşu ve istiklal marşı ile tören son buldu. 19 Mayıs kutlamaları sahil bölgesinde bulunan amfi tiyatro alanında devam etti. Programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Amfi tiyatroda genç sporcuların gerçekleştirdiği jimnastik, tekvando ve karate gösterileri izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Programda konuşan Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün; ??Şanlı tarihimizin eşsiz hafızasında saklı her mücadele meşalesinin günümüzü aydınlatan ışığında esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen zulme ve zalime asla boyun eğmeyen aziz milletimizin varlık, yokluk mücadelesinin ilk adımı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramının 104. Kutlu yıldönümündeyiz. Şehit kanıyla çizilen vatan sınırının her santiminde yürek yürek çırpınış, kenetlenen eller, vatana sevdalı anaların çığlıkları, umutlu haykırışlar, hasret kokulu bakışlar var" dedi.

ÇORLU'DA KUTLAMALAR ATATÜRK MEYDA'NINDA BAŞLADI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki kutlamalar Atatürk meydanında gerçekleştirildi. İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlü Abdülkerim Kasap tarafından anıta çelenk bırakılması ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan törene Çorlu kaymakamı Mustafa Eldivan, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Çorlu belediye başkanı Ahmet Sarıkurt ile öğrenciler katıldı. Anıttaki törenin ardından öğrenciler ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile Havuzlar Mahallesi'nden Cumhuriyet Parkı'na kadar 'Gençlik Yürüyüşü' yaptı. Yürüyüşten sonra parkta öğrenciler gösteri yaparken, hafta kapsamında açılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ise ödülleri verildi.

KIRKLARELİ'DE 19 MAYIS COSKUSU

Kırklareli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Meydandaki törenin ardından program Kırklareli Atatürk Stadı'nda devam etti. Törene, Vali Birol Ekici, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.