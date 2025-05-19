19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bursa'da Coşkuyla Kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bursa'da Coşkuyla Kutlandı
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Bursa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, bando eşliğindeki yürüyüşle başlayarak çeşitli gösteri ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bursalıların yoğun katılımıyla coşkuyla kutlandı.

Bursa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları coşkulu şekilde başladı. Eski Memleket Hastanesi önünden bando eşliğinde başlayan yürüyüş Tophane istikametinden devam ederek Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydanı'nda sona erdi. Çarşıbaşı Meydanı'nda düzenlenen törene, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, milletvekilleri, Yıldırım İlçe Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ime siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik, kadın kılıç kalkan ekibinin gösterisi, halk oyunları, karate ve güreş gösterilerinin ardından sona erdi.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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