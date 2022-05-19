19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haberler

Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan program

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması

Vali Gündüzöz ve beraberindekilerin fotoğraf sergisini gezmesi

Vali İlker Gündüzöz'ün konuşması

Etkinlikte yapılan dans gösterileri

Şiir okunması, halk oyunları gösterisi MUŞ - Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

1071 Spor Kompleksi Yeni Şehir Stadyumu'nda devam eden programda konuşan Vali İlker Gündüzöz, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yanan meşalenin bugüne kadar geldiğini söyledi.

Anadolu'yu vatan yapma hikayesinin en önemli duraklarından Sultan Alparslan diyarı Muş'ta tarihi çok önemli anılarla yad ettiklerini ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin ve devletimizin gücünü her alanda gösterdiği gibi bu yeni statta ilk töreni bu vesileyle yapıyoruz. Bu millet, 15 Temmuz'da gösterdiği gibi her türlü sıkıntıda birlik ve beraberlik içinde. En büyük servetimiz bu birlik ve beraberliktir ve gençliğimizdir. Gençlere hediye edilmiş olan bu bayram çok anlamlıdır. Bugün itibarıyla da Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz. Tüm yatırımlarımız gençler içindir."

Öğrenciler tarafından şiir okunması, halk oyunları ve çeşitli gösterilere sona eren törene, Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.