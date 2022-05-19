19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haberler

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

AA - Serhat Zafer - Güncel
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Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Kırıkkale ve Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Kırıkkale ve Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Sivas

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, sporcu ve gönüllü gençlik liderleri ile Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Şimşek, kendisine çiçek takdim eden gençlerin bayramını kutladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin var olma mücadelesi açısından büyük önem taşıyan 19 Mayıs'ı Türk gençliğine armağan etmesinin büyük anlam taşıdığını vurgulayan Şimşek, "Ülkemizin ve insanlarımızın layık oldukları mutlu, müreffeh ve güçlü bir ülkeye kavuşmamız da gençliğimizle olacaktır." dedi.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Sivas, Mayıs, Güncel, Haberler

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