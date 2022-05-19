19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haberler

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Van'da İskele Caddesi'ndeki Özen Adalı Anadolu Lisesi önünde başlayan "Gençlik Yürüyüşü" Yaşar Kemal Parkı'nda son buldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, protokol açılan stantları gezerek gençlerle sohbet etti.

Öğrencilerin gösteri yaptığı programda, şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa, Vali Vekili Ömer Faruk Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sedat Yayla, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, kaymakamlar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari

Valilik önündeki törende Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı ve şiirler okundu.

Merzan Futbol Sahası'nda devam eden törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile protokol üyeleri, çeşitli spor dallarında sergilenen gösterileri izledi.

Sporcuların etkinliklerine eşlik eden Akbıyık ve beraberindekiler, daha sonra sporcu ve vatandaşlarla şarkılar eşliğinde halay çekti.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, vali yardımcıları, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Kemal Kahraman, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Hasan Taner Özbey, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurrahman Dodurgalı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Muş

Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

1071 Spor Kompleksi Yeni Şehir Stadyumu'nda devam eden programda konuşan Vali İlker Gündüzöz, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yanan meşalenin bugüne kadar geldiğini söyledi.

Anadolu'yu vatan yapma hikayesinin en önemli duraklarından Sultan Alparslan diyarı Muş'ta tarihi çok önemli anılarla yad ettiklerini ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin ve devletimizin gücünü her alanda gösterdiği gibi bu yeni statta ilk töreni bu vesileyle yapıyoruz. Bu millet, 15 Temmuz'da gösterdiği gibi her türlü sıkıntıda birlik ve beraberlik içinde. En büyük servetimiz bu birlik ve beraberliktir ve gençliğimizdir. Gençlere hediye edilmiş olan bu bayram çok anlamlıdır. Bugün itibarıyla da Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz. Tüm yatırımlarımız gençler içindir."

Öğrenciler tarafından şiir okunması, halk oyunları ve çeşitli gösterilere sona eren törene, Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Bitlis

Garnizon Şehitliği önünde 50 metre uzunluğunda Türk bayrağını taşınmasıyla başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde son buldu.

Daha sonra Merkez Spor Salonu'nda devam eden kutlama programında, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış'ın, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptığı törende, Gençlik Merkezi üyeleri tarafından şiirler okundu, türküler seslendirildi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Halk oyunları gösterileriyle son bulan programa, Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.