19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haberler

Törenden detaylar

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin'in açıklaması

Öğrencilerin Gençliğe hitabeyi okuması

Halk oyunları ve sportif faaliyetler gösterinden detaylar

Toplu fotoğraf çekimi

Kırşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Kırşehir'de Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilmesi planlanan program, yoğun yağış nedeniyle Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş mücadelesinde geriye dönmeyi düşünmeden canı pahasına istiklali savunan ecdadımız, aynı aşkla ülkesini daima ileriye taşımaya gayret eden gençlerimize bugün de ilham olmuştur." dedi.

Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi öğrencileri, "Gençliğe Hitabe" ve "Gençliğin Ata'ya Cevabı"nı okudu.

Halk oyunları ve sportif gösterilerin ardından, sportif faaliyetlerde derece elde eden sporculara protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

Törene, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.